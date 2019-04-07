Эмилиано Ригони: «Мы обязаны набирать очки в таких ключевых матчах, как этот»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Матч завершился ничьей 1:1.

«Получился очень тяжелый матч, почти как дерби. Самое важное, что мы не проиграли нашему прямому конкуренту. Естественно, мы рассчитывали победить. У нас была возможность, но мы не дотерпели, поведя в счете. Нам не повезло пропустить гол рикошетом, из-за этого мы потеряли 2 очка. Но главное, что мы не проиграли и сохраняем отрыв от соперников в турнирной таблице.

В сегодняшний матче нам было так же сложно, как и со «Спартаком» – было много борьбы, в таких играх ты всегда должен показывать свой максимум. Но мы сыграли хорошо, набрали важное очко в этом матче и будем бороться до конца чемпионата.

Думаю, команды, следующие за нами в таблице, будут пытаться навязать нам борьбу за титул. Поэтому мы обязаны набирать очки в таких ключевых матчах, как этот. Сейчас нам предстоит домашний матч с «Анжи» , а через две недели мы постараемся показать свой максимум в Краснодаре, потому что это это тоже ключевой матч.

Давление? Да, наши болельщики по-своему давят на нас, они тоже хотят выиграть чемпионский титул. Но мы так же получаем огромную поддержу. Это нормально, потому что в конце чемпионата всех переполняет желание выиграть титул. У нас сейчас сплоченная команда, и это должно помочь нам добиться наших целей», – сказал аргентинец после встречи.

Премьер-лига. 22-й тур. «Зенит» в Москве сыграл вничью с «Локомотивом»

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»