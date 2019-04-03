Миланский «Интер» подаст иск в суд на клуб Дэвида Бекхэма

Итальянцам не понравилось название нового клуба из США. Они считают, что «Интер Майами» нарушает их право собственности на товарный знак.

Сообщеается, что руководство миланского клуба собирается подать в суд на «Интер Майами», создателем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Они утверждают, что использование другими командами слова «Интер» в своем названии недопустимо и является нарушением их прав собственности на товарный знак.

Дело рассмотрит специальная комиссия, которая будет должна решить, является ли название «Интер» олицетворяет только миланский клуба. В случае такого решения команда из Майами будет вынуждена изменить имя.

Американская сторона утверждает, что слово «Интер» («Inter») является сокращением от «international» (международный). А также ссылается на то, что такое название носит несколько клубов по всему миру. И исходя из этого, такое название не может быть торговой маркой какой-то одной организации.

«Интер Майами» должен дебютировать в главном футбольном чемпионате США и Канады (МЛС) в 2020 году.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioMercato