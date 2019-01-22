Деле Алли выбыл до марта из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли получил травму во время матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». «Шпоры» одержали победу над командой Клаудио Раньери со счетом 2:1.

В результате медицинского обследования у 22-летнего английского футболиста была выявлена травма подколенного сухожилия. Алли будет проходить период реабилитации под присмотром медицинского персонала «Тоттенхэма». Ожидается, что полузащитник вернется к тренировкам в начале марта.

В нынешнем сезоне Алли принял участие в 17 матчах за «Тоттенхэм» в чемпионате Англии, забил 5 голов и отдал результативную передачу. После 23 туров «Тоттенхэм» набрал 51 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Тоттенхэм»