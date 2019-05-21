Представители Неймара встретились с руководством «Реала»

Мадридский «Реал» может организовать трансфер форварда французского «ПСЖ» Неймара. Представители футболиста уже встретились с руководством клуба.
Как сообщает испанский журналист Эдуардо Инда, представители бразильского нападающего уже провели встречу с руководством «Реала».
Напомним, в текущем сезоне 27-летний Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.
🚨¡EXCLUSINDA! #INDA: "La FAMILIA NEYMAR ha TOCADO la PUERTA del REAL MADRID ante los movimientos por MBAPPÉ". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/Jb2sgIygEE
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2019
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан выступил против приобретения бразильца.
Фото: Global Look Press
Источник: El Chiriguito TV