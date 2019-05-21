Представители Неймара встретились с руководством «Реала»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Мадридский «Реал» может организовать трансфер форварда французского «ПСЖ» Неймара. Представители футболиста уже встретились с руководством клуба.

Как сообщает испанский журналист Эдуардо Инда, представители бразильского нападающего уже провели встречу с руководством «Реала».

Напомним, в текущем сезоне 27-летний Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан выступил против приобретения бразильца.

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiriguito TV

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