Кристиан Эриксен подпишет контракт с «Реалом» после финала Лиги Чемпионов

Автор: Тимофей Поршнев 0

Эриксен

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен будет представлен в качестве игрока мадридского «Реала». Это произойдет сразу после финала Лиги чемпионов.

27-летний датский футболист уже согласовал все необходимые условия с королевским клубом. Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года, придя из «Аякса». В текущем сезоне он провел 50 матчей, забив 10 голов.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 1 июня на мадридском стадионе «Метрополитано».

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito TV

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