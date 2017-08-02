Сегодня Марио Пашалич может стать игроком «Спартака»

Автор: Никита Воробьев 0

Пашалич

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в московский «Спартак». В ближайшее время будет заключен договор о годичной аренде.

Сообщается, что генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и представитель юридической службы клуба уже отправились в Рим. В настоящий момент хорват проходит медосмотр в столице Италии. Условия контракта уже согласованы.

Красно-белые рассчитывают завершить сделку как можно быстрее, чтобы 22-летний хавбек имел возможность попасть в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом». Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 6-го августа.

Пашалич принадлежит «Челси» с 2014 года. За это время хорват не сыграл ни одного матча за лондонцев, однако уезжал в аренду в «Эльче», «Монако» и «Милан».

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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