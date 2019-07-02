Зе Луиш: «Пришло время ставить новые цели»

Автор: Андрей Синельщиков 0

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свой уход из московского клуба. Футболист из Кабо-Верде выступал за команду с лета 2015 года.

Форвард продолжит карьеру в «Порту». Сумма сделки составила 8,5 миллионов евро.

«Очень непросто оставлять «Спартак» сейчас, после четырех лет работы здесь. Это были четыре года счастья, четыре года радости. Но пришло время ставить перед собой новые цели и делать новые вызовы.

Это был важный шаг – как для меня, так и для «Спартака». Мы пришли к соглашению, в результате которого решили, что для обеих сторон мой переход пойдет на пользу.

Сейчас у меня смешанные чувства. Здесь у меня много друзей, были прекрасные отношения со всеми в клубе, им тоже было непросто прощаться, но футбол – он такой, нужно продолжать идти дальше.

Хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам «Спартака» за то, что они поддерживали меня все это время, когда я находился здесь. Это было очень здорово. Хотел бы попросить у них прощения, если было что-то не так в моей работе, хотя я всегда старался все делать по максимуму, выкладываться до конца. Тем не менее, если что-то было не так, то извините меня. Я старался делать все, чтобы помочь клубу», – сказал Зе Луиш.

Африканский нападающий в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Зе Луиш провел 86 игр, забил 25 голов и отдал 22 голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: YouTube-канал «Спартака»

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