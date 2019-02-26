Брендан Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити». Соглашение 46-летнего специалиста с «Лестером» рассчитано до июня 2022 года.

Роджерс приступит к работе с «Лестером» перед матчем 29-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

«Для меня большая честь стать главным тренером «Лестер Сити». Я буду усердно работать, что болельщики гордились своим клубом. Вместе мы будем сильнее. Я с нетерпением жду начала работы с игроками команды. Скоро мы сможем сделать первые шаги в нужном направлении», — отметил Роджерс.

24 февраля «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года. Последним место работы Роджерса был «Селтик».

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Лестер»