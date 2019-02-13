«Барселона» не планирует продлевать контракт с Иваном Ракитичем

«Барселона» не планирует продлевать контракт с полузащитником Иваном Ракитичем. Прошлым летом 30-летнего хавбека хотел приобрести «ПСЖ», который был готов удвоить его зарплату.

Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде убедил хорвата остаться на «Камп Ноу».

Ракитич рассчитывал, что «Барселона» сделает ему аналогичное предложение об увеличении зарплаты.

Однако клуб никак не отреагировал на желание футболиста. Продление договора с ним не входит в планы руководства «Барсы». Действующее соглашение Ракитича с каталонской командой рассчитано до 2021 года.

У Ракитича есть предложения от нескольких европейских топ-клубов. Игрок хочет остаться в «Барселоне», однако если руководство не захочет подписывать с ним новый контракт, он может рассмотреть вариант со сменой команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport