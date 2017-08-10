Дэнни Роуз предпочел бы перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Автор: Никита Воробьев 0

Роуз

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может перейти в другой английский клуб. Игроку интересны варианты с «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сам футболист не желает уходить из «Тоттенхэма» и не подавал запроса о трансфере. 27-летний Роуз имеет хорошие взаимоотношения с главным тренером Маурисио Почеттино и контракт, заканчивающийся только через 4 года. Однако, если руководство «шпор» решит продать защитника, тот желал бы оказаться в «Челси» или МЮ, чтобы иметь возможность выиграть трофеи.

Роуз стал футболистом «Тоттенхэма» в 2007 году и с тех пор сыграл 144 матча за лондонский клуб и несколько раз уезжал в аренду.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Spots

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