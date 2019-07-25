Криштиану Роналду получит приз от испанской спортивной газеты «Marca»

Газета Marca наградит нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец в понедельник получит приз «Легенда».

Награда будет вручена в знак признания всей его футбольной карьеры.

Награда была учреждена в 1997 году. Ранее ее обладателями становились Лионель Месси, Диего Марадона, пловец Майкл Фэлпс, гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер, и баскетболист Майкл Джордан.

Роналду в прошедшем сезоне впервые в своей карьере стал чемпионом Италии. Всего он завоевал 29 трофеев в карьере, два из них в составе сборной Португалии. 34-летний футболист выиграл один титул в составе «Спортинга», 9 – с «Манчестер Юнайтед», 15 – с «Реалом» и еще 2 – с «Ювентусом».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca