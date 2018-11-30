Артем Дзюба попробовал себя в UFC

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку с российским бойцом UFC. Им оказался Александр Волков.

«Совместная тренировка послужила стартом сотрудничества UFC и сине-бело-голубых. Следующая встреча спортсменов состоится на футбольном поле, – написал «Зенит» в Твиттере.

Волков является чемпионом M-1 Challenge и Bellator в тяжелом весе. 30-летний спортсмен становился обладателем премии «Лучшего боя вечера» в рамках UFC против Стефана Струве.

В текущем сезоне 30-летний Артем Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: твиттер «Зенита»