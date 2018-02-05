УЕФА удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды». Матч с ЦСКА пройдет с болельщиками

УЕФА удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды» на закрытие стадиона «Райко Митич» на матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. Сербский клуб объявил, что игра состоится при зрителях.

Дисциплинарный комитет ранее наказал сербский клуб игрой без зрителей за поддержку генерала Ратко Младича болельщиками «Црвены Звезды» на стадионе по ходу матча группового этапа турнира ЛЕ с БАТЭ.

Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде.

Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»

Фото: Global Look Press

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