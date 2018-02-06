Станислав Черчесов составил список кандидатов в сборную на ЧМ. За ними будут следить допинг-офицеры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил список футболистов, которые могут поехать на чемпионат мира 2018 года. Сообщается, что именно за этими игроками ВАДА установит пристальный надзор.
Всего в список вошли 56 футболистов. Стоит отметить, что в нем оказались защитник «Спартака» Георгий Джикия, получивший травму крестообразных связок, и защитник ЦСКА Василий Березуцкий, приостановивший выступления за национальную команду. Ранее сообщалось, что Черчесов отправил этот список допинг-офицерам.
Полностью список, составленный по клубам, выглядит так:
«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Самедов, Роман Зобнин.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Александр Головин, Алан Дзагоев.
«Зенит»: Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный.
«Краснодар»: Станислав Крицюк, Андрей Синицын, Роман Шишкин, Олег Шатов, Юрий Газинский, Федор Смолов.
«Рубин»: Сослан Джанаев, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Магомед Оздоев, Максим Канунников.
«Локомотив»: Гильерме, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов.
«Динамо»: Александр Ташаев, Константин Рауш, Евгений Марков, Кирилл Панченко.
«Ахмат»: Андрей Семенов, Антон Швец, Магомед Митришев.
«Ростов»: Павел Могилевец, Александр Бухаров.
«Урал»: Никита Чернов.
«Арсенал»: Артем Дзюба.
«Вильярреал»: Денис Черышев.
«Фенербахче»: Роман Нойштедтер.
«Брюгге»: Владимир Габулов.
Источник: СЭ
Фото: Global Look Press