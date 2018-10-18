Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях

Форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений. Их обвинили по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ГУ МВД России по г. Москве