Иван Ракитич: «Хорватия на чемпионате мира влюбила в себя весь мир. Это лучше 1000 побед»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями о выступлении за национальную команду на ЧМ-2018. Хорватская сборная завоевала серебряные медали, уступив Франции со счетом 2:4.

«Самое прекрасное – это то, что мы влюбили в себя весь мир, это лучше побед в 1000 матчах.

На таких турнирах ты учишься справляться с давлением и в то же время это мотивирует.

При всем уважении ко всему остальному, выступление за сборную – это нечто особенное, в частности, за такую маленькую страну с ограниченными возможностями, как Хорватия», – сказал Ракитич.

30-летний Ракитич выступает за сборную Хорватии с 2007 года. Полузащитник принял участие в 99 играх и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports