«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Иско

Полузащитник «Реал» Мадрида Иско может сменить клубную прописку. Он, возможно, переберется в чемпионат Англии.

Хавбек вошел в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, «сливочные» будут готовы отпустить его за 120 млн евро. Но английские клубы не единственные, кто следят за испанским игроком. «ПСЖ» также обратил внимание на футболиста.

Ранее появилась информация, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан уведомил Иско, что не видит его в основном составе королевского клуба в следующем сезоне.

Напомним, в Примере Иско провел 27 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es