Аарон Рэмзи может перейти в «Ливерпуль»

Автор: Дмитрий Темников 0

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может сменить команду. В услугах валлийца заинтересован другой топ-клуб АПЛ.

По данным СМИ, «Ливерпуль» собирался приобрести Рэмзи в прошедшее трансферное окно, но лондонцы отказались от продажи. Как известно, соглашение 27-летнего футболиста с «канонирами» истекает летом 2019-го, а сам Аарон не смог договориться с командой об условиях нового контракта. Сообщается, что мерсисайдцы попробуют воспользоваться ситуацией и подпишут полузащитника. В приглашении валлийца заинтересован лично Юрген Клопп.

Напомним, Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года и был арендован «Ноттингемом» (2010-2011) и «Кардиффом» (2011). В текущем сезоне Премьер-лиги игрок провел за клуб 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

 

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