«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российское время

В рамках Суперкубка России «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2). Команда Юрия Семина установила для себя важное достижение.

Для «железнодорожников» нынешний Суперкубок — 14 трофей в российской истории. В это число входят восемь Кубков России, а также по три победы в чемпионате страны и Суперкубке.

Таким образом, «Локомотив» сравнялся по количеству трофеев с другим московским клубом — «Спартаком».

Пока лидером в этой гонке остается ЦСКА (21). За ним располагается «Зенит» (15).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»