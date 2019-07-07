«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российское время

Автор: Дарья Григорьева 0

Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив» — 2:3. Москва. «ВТБ Арена». 6 июля 2019 г.

В рамках Суперкубка России «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2). Команда Юрия Семина установила для себя важное достижение. 

Для «железнодорожников» нынешний Суперкубок — 14 трофей в российской истории. В это число входят восемь Кубков России, а также по три победы в чемпионате страны и Суперкубке.

Таким образом, «Локомотив» сравнялся по количеству трофеев с другим московским клубом — «Спартаком».

Пока лидером в этой гонке остается ЦСКА (21). За ним располагается «Зенит» (15).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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