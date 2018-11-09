«Спартак» и «Арсенал» договорились о переходе Олега Кононова

Руководители «Спартака» и тульского «Арсенала» заключили соглашение по поводу перехода главного тренера «оружейников» Олега Кононова в московский клуб. 52-летний специалист подпишет контракт с красно-белыми после 14 тура РПЛ.

По данным СМИ, сегодняшняя встреча «Арсенала» против «Анжи» станет последней для Кононова в тульской команде. После этого Олег Георгиевич подпишет контракт со «Спартаком» до конца этого сезона. Если москвичи займут призовое место по итогам текущего розыгрыша чемпионата России, то соглашение может быть продлено.

По условиям сделки, вместе с Кононовым из «Арсенала» перейдет весь его тренерский штаб. Работу в новом коллективе специалист начнет после паузы на матчи сборных.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс