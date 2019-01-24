«РБ Лейпциг» предлагает Тимо Вернеру контракт с отступными в размере 70 миллионов евро

«РБ Лейпциг» намерен продлить контракт с нападающим Тимо Вернером. 22-летний нападающий выступает за «быков» с 2016 года.

Действующее соглашение Вернера рассчитано до лета 2020 года, и клуб предлагает игроку выгодные условия.

«РБ Лейпциг» готов включить в контракт пункт об отступных для десяти европейских топ-клубов. В список входят «Ливерпуль», «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».

Если Вернер подпишет соглашение на этих условиях, то любой из десяти клубов сможет выкупить его за 70 миллионов евро, а зарплата игрока вырастет до четырех с половиной миллионов евро в год.

В текущем чемпионате Германии Вернер принял участие в 18 матчах, 11 голов и отдал 2 голевых паса.

Фото: Global Look Press

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