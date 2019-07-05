ЦСКА интересуется форвардом «Эвертона» Анри Оникуру

Нападающий «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру может продолжить карьеру в России. В прошедшем сезоне игрок выступал за «Галатасарай» на правах аренды.

Как сообщают турецкие СМИ, в 22-летним футболистом интересуется ЦСКА. Московский клуб уже уведомил «ирисок» об интересе к нападающему.

При этом сам Оникуру хотел бы остаться в Турции, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. «Эвертон» отпустит игрока в аренду, только если не сможет выгодно его продать.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции игрок провел 31 матч, отметился 14 голами и 7 желтыми карточками.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Sporx