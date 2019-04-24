«Атлетико» заинтересован в покупке Марко Груйича

«Атлетико» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марко Груйичем. Сербский футболист текущий сезон проводит в берлинской «Герте» на правах аренды.

Мадридцы рассматривают 23-летнего Груйича в качестве замены хавбеку Родри Эрнандесу. Испанский полузащитник летом может уехать в Англию в «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» хочет получить за сербского футболиста 40 миллионов евро.

Груйич в 2016 году перешел в «Ливерпуль» из «Црвены Звезды». Игрок провел только восемь игр. До аренды в «Герту» серб также играл на правах аренды в «Кардифф Сити».

В нынешнем сезоне за берлинский клуб Груйич провел 20 матчей. Полузащитник забил 4 гола и отдал один голевой пас.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN