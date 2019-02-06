Уэйн Руни: «Мне еще по силам поиграть в Англии»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни рассказал о возможном возвращении в английскую Премьер-лигу. 33-летний англичанин с прошлого года выступает за «Ди Си Юнайтед».

«Если быть честным, то по уровню я могу еще играть в премьер-лиге. Я знаю это.

Я всегда был уверенным в себе человеком, поэтому от себя у меня высокие ожидания.

Да, я приехал в МЛС, рассчитывая на успешное выступление. Думаю, люди, которые имели свое мнение – и это их полное право – были удивлены, но я никогда в себе не сомневался», – сказал Руни.

В сезоне-2018 Руни сыграл 21 матч за «Ди Си Юнайтед», забил 12 мячей. и отдал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports