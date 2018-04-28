Около 50 тысяч мексиканцев планируют посетить ЧМ-2018 в России

Представитель смешанного фонда по продвижению туризма города Мехико Маурисио Рейна рассказал, сколько жителей Мексики планируют посетить матчи ЧМ-2018 в России. На период турнира Россию посетят около 50 тысяч человек.

«Эти 50 тысяч человек намерены посетить те матчи, в которых будет играть наша национальная команда», – заявил Рейна в ходе презентации инвестиционных возможностей Москвы в Мехико.

В то же время он отметил, что общее число мексиканцев, посещающих Россию с туристическими целями, составляет около 20 тысяч человек в год, и власти хотят увеличить его до 40 тысяч в год.

Сборная Мексики на групповом раунде сыграет с Германией в Москве, Южной Кореей в Ростове-на-Дону и Швецией в Екатеринбурге.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»