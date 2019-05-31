Йоахим Лев был госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу. Это произошло из-за выявленных проблем со здоровьем.

Как сообщает источник, на одной из тренировок специалист получил травму. Именно она вызвала нарушение кровообращения. В связи с этим немецкого тренера госпитализировали.

Сейчас Лев находится в стационаре в университетской больнице Фрайбурга.

Есть вероятность, что специалист не сможет быть вместе со сборной Германии на ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020. Напомним, Бундестим сыграет 8 июня на выезде с Беларусью, а 11 июня — в Майнце с Эстонией.

Фото: Global Look Press

Источник: Focus