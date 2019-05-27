C сезона-2020/21 все клубы РПЛ должны выступать на своих стадионах

Президент РПЛ Сергей Прядкин сделал важное заявление. Он рассказал, что, если клуб не будет иметь своего стадиона, то он не сможет выступать в премьер-лиге.

Прядкин, отметил, что это произойдет с сезона-2020/21.

«Футболисты «Тамбова» не будут играть у себя, а будут проводить матчи в Саранске. Хочу сказать, что следующий сезон – последний, когда клуб может использовать не свою арену, а ту, которая была готова к чемпионату мира.

Мы хотим внести это в прохождение лицензирования. Каждая команда должна играть на родном стадионе. Если арены не будет, то клуб не выйдет в премьер-лигу» — заявил президент РПЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»