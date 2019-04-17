«Зенит» ведет переговоры о трансфере Матео Ковачича

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич интересен «Зениту». Игрок проводит нынешний сезон в «Челси» на правах аренды.

Агенты 24-летнего хавбека ведут переговоры о переходе игрока в клуб из Санкт-Петербурга, утверждают Британские СМИ.

В то же время есть информация, что тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел бы оставить игрока в команде. Но у «Челси» нет опции выкупа контракта футболиста, и трансфер будет возможен только в случае снятия запрета со стороны ФИФА.

Зинедин Зидан согласен на продажу хорвата. Представители игрока на этой неделе провели переговоры и работают над возможным трансфером.

В январе 2018 года уже была информация, что «Реал» заинтересован в приобретении игрока «Зенита» Леандро Паредеса и может включить в сделку Ковачича. Аргентинец через год перешел в «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail