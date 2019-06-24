«Порту» договорился с «РБ Лейпцигом» о переходе Брумы

Полузащитник «РБ Лейпцига» Брума продолжит карьеру в Португалии. Он близок к тому, чтобы присоединиться к «Порту».

Сообщается, что «драконы» достигли договоренности с немецким клубом и будут готовы приобрести футболиста. «Быки» оценили трансфер хавбека в 15 млн евро.

Ранее была информация, игрок входил в сферу интересов ПСВ и «Спартака».

Напомним, в прошедшем сезоне Бундеслиги Брума провел 14 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В «РБ Лейпциг» он перешел в 2017 году из «Галатасарая».

Фото: Global Look Press

Источник: O Jogo