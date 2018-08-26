В «Ливерпуле» будет работать профессиональный тренер по выносу мяча из аута

Автор: Дмитрий Темников 0

В «Ливерпуле» может появиться новая тренерская должность. Теперь у «красных» будет работать профессиональный тренер по броскам из-за боковой линии Томас Гроннемарк. 

Гроннемарк использует видеоанализ выбрасывания мяча с максимальным эффектом, особенно в последней трети поля. Две датские команды высшего дивизиона, которые разыгрывали аут по его методам, повысили эффективность прироста 20 забитыми мячами . Особенно отметился в этом плане «Мидтьюлланн» в Лиге Европы. «Опыт «быков» показал, что длинный бросок может быть оружием, если выполнять его с правильной техникой, точностью и тактической выучкой», — заявил специалист.

На данный момент Гроннемарк работает в детских командах мерсисайдцев, а руководство следит за продвижением его методики. Положительный результат этой работы может привести Томаса к подписанию контракта с основной командой «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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