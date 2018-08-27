«ПСЖ» планирует отдать Юлиана Дракслера в «Баварию» взамен на Джерома Боатенга

«ПСЖ» продолжает искать клуб для полузащитника команды Юлиана Дракслера. Немец может перейти в «Баварию».

«Горожане» готовы обменять 24-летнего игрока на защитника мюнхенцев Джерома Боатенга. Парижане уже обратились к представителям «Баварии» с предложением, однако немецкий клуб пока никак не отреагировал на запрос. Ранее президент чемпионов Германии Ули Хенесс подтвердил возможность перехода Боатенга во французский гранд.

Напомним, контракт Дракслера с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года. Сообщалось, что немца хотела арендовать «Севилья», но позже «нервионцы» отказались от сделки из-за высоких требований по зарплате Юлиана.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker