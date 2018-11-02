«Ливерпуль» намерен приобрести Усмана Дембеле

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб недоволен игровой формой и поведением футболиста и рассматривает возможность его продажи в январе.

Воспользоваться шансом заполучить хавбека готов «Ливерпуль». Главный тренер красных Юрген Клопп лично заинтересован в этом трансфере. Отмечается, что немецкий специалист хотел видеть Дембеле в своей команде еще до его перехода в «Барселону» летом 2017 года.

Прошлым летом сине-гранатовые приобрели 21-летнего полузащитника у дортмундской «Боруссии». Тогда трансфер обошёлся «Барселоне» в 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне Дембеле провёл 10 матчей в испанской Примере, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Летом Дембеле стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo