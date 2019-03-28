Лерой Сане готов подписать новое соглашение с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к подписанию нового соглашения с клубом. Футболист и «горожане» практически согласовали контракт.

Сообщается, что по новому соглашению зарплата немца составит 180 тыс. фунтов в неделю. Это в два раза больше, чем сейчас. А срок контракта будет рассчитан до 2024 года. Кроме того утверждается, что о подписании соглашения «Манчестер Сити» официально объявит в конце сезона.

Ранее была информация, что клуб и футболист не могут достигнуть договоренности.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Сане провел 25 матчей, забил восемь мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror