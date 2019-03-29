Альваро Одриосола: «Реал» – футбольный Эверест»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением о мадридском клубе. Он также заговорил о своем будущем в команде.

«Реал» –  футбольный Эверест. В мире футбола нет ни одного клуба больше «Мадрида», хоть я все еще и люблю «Сосьедад». «Реал» – самая высокая вершина. Цель, конечно, не в том, чтобы ее покорить, а в том, чтобы остаться там. Это сложно, ведь на Эвересте холодно, но я планирую остаться здесь на много лет», — заявил Одриосола.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 11 матчей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: GLobal Look Press
Источник:  La Galerna

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