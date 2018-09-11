Джон Терри передумал переходить в московский «Спартак»

Защитник Джон Терри может не перейти в «Спартак». 37-летний футболист ранее выступал за «Астон Виллу» и «Челси».

Англичанин на прошлой неделе прошел медосмотр и дал согласие на подписание контракта с московским клубом. Однако после возвращения в Англию Терри передумал и, скорее всего, откажется от перехода. В «Спартаке» вероятность перехода Терри оценивают в 10%.

37-летний футболист должен был подписать контракт со «Спартаком» по схеме «1+1». В случае соглашения Терри должен был зарабатывать 1,8 миллиона фунтов в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24