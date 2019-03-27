Томас Тухель близок к продлению контракта с «ПСЖ»

Нынешний главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намерен продлить контракт с клубом. Он готов работать с французской командой и дальше.

Сообщается, контракт немецкого специалиста будет продлен на один сезон, до лета 2021 года. К тому же есть вероятность, что Тухеля ожидает и повышение зарплаты.

Единственная причина, по которой парижане пока не объявили о продлении соглашения, — разногласия по трансферам. По информации источника, Тухель хочет быть уверен, что летом «ПСЖ» усилит команду. Кроме того главный тренер намерен оказывать большее влияние на трансферы клуба

Напомним, немец возглавил лидера французского чемпионата в прошлом году. В текущем сезоне парижане располагаются на первом месте с 77 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC