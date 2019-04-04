Почеттино назвал лучший стадион в мире

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги встречи с «Кристал Пэлас» (2:0). Это первая победа «шпор» на новом стадионе.

«Особенный момент, особенный вечер. Верю в то, что это лучший стадион в мире.

С самого начала матча испытывали потрясающие эмоции. Победа была для нас очень важна. Мы прикоснулись к величию и должны продолжать двигаться к трофеям. Теперь это начало новой главы. Закрываем старую и открываем новую», — заявил аргентинский специалист.

Напомним, после 32-го тура команда Почеттино вновь вернулась на третье место с 64 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports