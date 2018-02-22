Фанату «Спартака», избившему англичанина во время Евро-2016, грозит до 15 лет тюрьмы

Российский фанат, принимавший участие в беспорядках во время Евро-2016 во Франции, арестован в Мюнхене. 31-летний был задержан в аэропорту во время пересадки. Фанат летел в Бильбао на матч Лиги Европы «Атлетик – «Спартак».

Его подозревают в избиении 51-летнего английского болельщика. Инцидент произошел в Марселе летом 2016 года. В результате драки англичанин получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому.

Теперь российскому болельщику грозит до 15 лет тюремного заключения во Франции за покушение на убийство, а также нанесение тяжких телесных повреждений.

«Похоже, он не рассчитывал на хорошее сотрудничество между представителями европейских правоохранительных органов. Теперь он сидит в тюрьме в Мюнхене», – говорится в заявлении местной полиции.

Напомним, вчера два фаната «Спартака» были сняты с рейса в Бильбао и задержаны полицией в Мюнхене.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC