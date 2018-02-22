Фанату «Спартака», избившему англичанина во время Евро-2016, грозит до 15 лет тюрьмы

Автор: Лидия Дидык 0

Фанаты Спартака

Российский фанат, принимавший участие в беспорядках во время Евро-2016 во Франции, арестован в Мюнхене. 31-летний был задержан в аэропорту во время пересадки. Фанат летел в Бильбао на матч Лиги Европы «Атлетик – «Спартак».

Его подозревают в избиении 51-летнего английского болельщика. Инцидент произошел в Марселе летом 2016 года. В результате драки англичанин получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому.

Теперь российскому болельщику грозит до 15 лет тюремного заключения во Франции за покушение на убийство, а также нанесение тяжких телесных повреждений.

«Похоже, он не рассчитывал на хорошее сотрудничество между представителями европейских правоохранительных органов. Теперь он сидит в тюрьме в Мюнхене», – говорится в заявлении местной полиции.

Напомним, вчера два фаната «Спартака» были сняты с рейса в Бильбао и задержаны полицией в Мюнхене.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Китае, на «Камп Ноу» состоялась презентация Филиппе Коутиньо. Главные новости дня

Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» — «Спартак» (Нч) — 5:2. Москва. «Открытие Арена». 25 октября 2017 г.

Игроки «Спартака»: «Мы все братья, мы одна большая семья»

РФПЛ. 18 тур. «Спартак» — «Зенит» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 27 ноября 2017 г.

«Зенит» и «Спартак» интересуются Амиром Адуевым

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 