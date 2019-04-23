Стал известен лучший игрок 24-го тура РПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Дзюба

Стал известен лучший футболист 24-го тура чемпионата России. Об этом сообщил официальный Twitter РПЛ. 

В голосовании за лучшего игрока победил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Форвард сделал дубль в матче против «Краснодара» (3:2). За него проголосовало 62 процента болельщиков.

Второе место занял игрок ЦСКА Федор Чалов, а третье — защитник «Спартака» Николай Рассказов.

Напомним, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России с 51 очком.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: Twitter РПЛ

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