Клаудио Маркизио: «Стадион «Зенита» входит в топ-5 лучших в мире»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями о стадионе петербургской команды. Он высоко оценил домашнюю арену клуба.

«Стадион «Зенита» точно входит в топ-5 самых лучших стадионов мира наряду с «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, с «Альянц-Ареной» в Мюнхене или новым стадионом «Уэмбли» в Лондоне. Петербургский стадион точно не уступает им», — заявил итальянский футболист.

Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате России с 51 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: «Петербургский дневник»