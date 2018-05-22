ЦСКА близок к подписанию Факундо Феррейры

Автор: Дмитрий Темников 0

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему донецкого «Шахтера» Факундо Феррейре. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, сам футболист уже согласился перейти к красно-синим: предложение москвичей устроило 27-летнего аргентинца больше, чем условия по контракту от «Бенфики». Чтобы завершить сделку, игроку надо пройти медобследование.

Напомним, помимо ЦСКА и «Бенфики» в услугах форварда был заинтересован «Спартак». В текущем сезоне Факундо провел 42 встречи за «Шахтер» во всех турнирах и забил 30 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Record

 

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