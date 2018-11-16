Андрей Соколов единогласно переизбран президентом ПФЛ

Сегодня состоялось отчетно-выборное Общее собрание Членов Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига». Действующий руководитель Лиги Андрей Соколов единогласно был переизбран президентом ПФЛ сроком на три года.

Кандидатуру Соколова поддержали все 54 присутствовавших на собрании делегата.

Также Отчетно-выборным Общим собранием были проведены довыборы в состав Совета Ассоциации «ПФЛ». В него вошли президент ФК «Торпедо Москва» Елена Еленцева, генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов, генеральный директор ФК «Дружба» (Майкоп) Каплан Хуако, начальник команды ФК «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) Александр Карпенко и заместитель директора ФК «Сибирь» (Новосибирск) Валерий Еркович.

Сроком на три года переизбран генеральный директор Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» Николай Акелькин.

Отчетно-выборным Общим собранием также были утверждены Основные (приоритетные) направления деятельности Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» на период 2019–2021 годов.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»