«Тоттенхэм» продлил контракт с бронзовым призером ЧМ-2018

«Тоттенхэм Хотспур» продлил контракт с бельгийским защитником Яном Вертонгеном до 2020 года, Лондонцы воспользовались опцией в соглашении с Вертонгеном и продлили текущий контракт на год.

Вертонген выступает за «шпор» после своего перехода из «Аякса» летом 2012 года. Вместе с лондонским клубом 31-летний бельгийский футболист становился вице-чемпионом Англии по итогам сезона-2016/17. В нынешнем сезоне Вертонген принял участие в девяти матчах за «Тоттенхэм» и стал автором гола.

На прошедшем в России чемпионате мира Вертонген стал бронзовым призером в составе сборной Бельгии. В матче за третье место бельгийцы обыграли национальную команду Англии. Победителем турнира стала сборная Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»