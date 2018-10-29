«Фенербахче» уволил главного тренера

Автор: Дарья Григорьева 0

Турецкий клуб решил будущее главного тренера Филлипа Коку. Голландского специалиста решили отправить в отставку.

Под руководством Коку «Фенербахче» одержал только две победы из 10-и встреч. В воскресенье, 28 октября команда проиграла «Анкарагюджю» (1:3).

Турецкий клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» занимает неудобную позицию: находится в одном очке от зоны вылета.

Напомним, что Филлип Коку возглавил «Фенербахче» в 2018 году. До этого он работал в «ПСВ»

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Фенербахче»

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