«Фенербахче» уволил главного тренера

Турецкий клуб решил будущее главного тренера Филлипа Коку. Голландского специалиста решили отправить в отставку.

Под руководством Коку «Фенербахче» одержал только две победы из 10-и встреч. В воскресенье, 28 октября команда проиграла «Анкарагюджю» (1:3).

Турецкий клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» занимает неудобную позицию: находится в одном очке от зоны вылета.

Напомним, что Филлип Коку возглавил «Фенербахче» в 2018 году. До этого он работал в «ПСВ»

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Фенербахче»