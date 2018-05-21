Спортивный директор «Милана»: «Феллайни мог бы стать для нас важным игроком»

Автор: Лидия Дидык 0

Маруан Феллайни

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о возмонжом переходе в команду игрока «МЮ». Им может стать хавбек Маруан Феллайни.

«Феллайни мог бы стать важным игроком для «Милана». Мы знаем, он не собирается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед», но сложно сказать, что мы близки к заключению соглашения.

Он обладает важными качествами. Но для начала нам нужно согласовать контракт, затем мы обо всем объявим», – сказал Мирабелли.

Бельгиец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 23 матча за команду, в которых забил пять голов. Контракт 30-летнего футболиста с МЮ рассчитан до конца июня.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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