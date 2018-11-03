«Милан» готов вернуть Ибрагимовича

Автор: Дарья Григорьева 0

Златан Ибрагимович

«Милан» ведет переговоры с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем. Клуб планирует вернуть футболиста в команду. 

Переговоры между Ибрагимовичем и «Миланом» идут полным ходом. Однако возвращению футболиста может помещать правило финансового фэйр-плей. Сейчас итальянский клуб находится под наблюдением УЕФА.

Напомним, что Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2018 году он  перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». В этом сезоне в МЛС футболист сыграл в 27 матчах, забил 22 мяча и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник:   Football Italia

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