«Милан» готов вернуть Ибрагимовича

«Милан» ведет переговоры с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем. Клуб планирует вернуть футболиста в команду.

Переговоры между Ибрагимовичем и «Миланом» идут полным ходом. Однако возвращению футболиста может помещать правило финансового фэйр-плей. Сейчас итальянский клуб находится под наблюдением УЕФА.

Напомним, что Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2018 году он перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». В этом сезоне в МЛС футболист сыграл в 27 матчах, забил 22 мяча и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia