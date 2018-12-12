«Спартак» рассчитывает на покупку полузащитника «Леванте»

Автор: Дмитрий Темников 0

Полузащитник «Леванте» Энис Барди может сменить клуб. В 23-летнем футболисте заинтересованы в РПЛ. 

«Спартак» хочет приобрести македонца в зимнее трансферное окно. Москвичи готовы заплатить за трансфер 13 млн евро, но руководство испанского клуба требует не менее 20 млн евро. Контракт Барди с «лягушками» рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Энис провел за «Леванте» 14 встреч, в которых забил 1 гол и стал автором 2 результативных передач. Полузащитника также могут пригласить к себе «РБ Лейпциг» и «Валенсия».

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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