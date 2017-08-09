«Боруссия» не продаст Усмана Дембеле в «Барселону» менее, чем за 150 млн евро

Автор: Алена Груздева 0

Усман Дембеле

«Барселона»  планирует приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии»  Усмана Дембеле. Дортмундский клуб установил порог цены, ниже которой не готов продавать игрока.

«Боруссия»  не намерена расставаться с Дембеле меньше, чем за 150 млн евро. Немецкий клуб понимает, насколько француз востребован каталонцами в связи с переходом Неймара в «ПСЖ» . С другой стороны, «шмели»  не хотят отказываться от такого привлекательного варианта, как Усман Дембеле: 20-летний перспективный игрок, который в дебютном сезоне Бундеслиги наколотил 6 мячей. К тому же, дортмундцы приобрели футболиста прошлым летом у «Ренна» всего за 15 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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