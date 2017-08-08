Андре Гомеш может стать частью сделки по Филиппе Коутиньо

Автор: Алена Груздева 0

Андре Гомеш

«Барселона» пытается уговорить «Ливерпуль» продать Филиппе Коутиньо. Трансфер может стать реальностью при включении в сделку 24-летнего Андре Гомеша.

Каталонцы предлагают «Ливерпулю около 120 млн евро за Филиппе Коутиньо, однако мерсисайдцы не готовы расставаться с одним из своих ключевых игроков. При этом Юрген Клопп может дать делу ход, если в обмен на Коутиньо английский клуб получит к своим услугам хавбека «Барселоны» Андре Гомеша. Ради приобретения бразильца главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде будет готов разорвать контракт с португальским игроком.

Также известно, что Гомешем интересуется «Ювентус», и португалец может быть включен в сделку по Паоло Дибале, если аргентинец примкнет к «сине-гранатовым».

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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