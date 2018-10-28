Премьер-лига. 12-й тур. «Ахмат» и «Динамо» сыграли в нулевую ничью

В рамках 12-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле принимал «Динамо». Команды не смогли забить друг другу.

Премьер-лига. 12-й тур

АХМАТ — ДИНАМО — 0:0.

Грозный. 28 октября.

Стадион «Ахмат-Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Думбия (Балай, 82), Аблае.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко (Луценко, 69).

Предупреждения: Мохаммади (17), Евгеньев (40), Морозов (58), Гащенков (70).

16 (7) удары (в створ) 12 (5)

9 фолы 16

6 угловые 5

3 офсайды 3

56 % владения мячом 44

Обе команды не смогли создать опасных моментов в первом тайме. Во вторые 45 минут москвичи и грозненцы атаковали с помощью высоких забросов в штрафную, но счет так и не был открыт. Таким образом, «Динамо» набрало 14 очков и оторвалось от зоны стыковых матчей на три балла, а «Ахмат» не пропустил в третьей встрече РПЛ кряду.

Фото: пресс-служба «Ахмата»

Источник: Еженедельник «Футбол»