Премьер-лига. 12-й тур. «Ахмат» и «Динамо» сыграли в нулевую ничью

В рамках 12-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле принимал «Динамо». Команды не смогли забить друг другу.
Премьер-лига. 12-й тур
АХМАТ — ДИНАМО — 0:0.
Грозный. 28 октября.
Стадион «Ахмат-Арена».
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Думбия (Балай, 82), Аблае.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко (Луценко, 69).
Предупреждения: Мохаммади (17), Евгеньев (40), Морозов (58), Гащенков (70).
16 (7) удары (в створ) 12 (5)
9 фолы 16
6 угловые 5
3 офсайды 3
56 % владения мячом 44
Обе команды не смогли создать опасных моментов в первом тайме. Во вторые 45 минут москвичи и грозненцы атаковали с помощью высоких забросов в штрафную, но счет так и не был открыт. Таким образом, «Динамо» набрало 14 очков и оторвалось от зоны стыковых матчей на три балла, а «Ахмат» не пропустил в третьей встрече РПЛ кряду.
Фото: пресс-служба «Ахмата»
Источник: Еженедельник «Футбол»