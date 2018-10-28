Премьер-лига. 12-й тур. «Ахмат» и «Динамо» сыграли в нулевую ничью

Автор: Дмитрий Темников 0

В рамках 12-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле принимал «Динамо». Команды не смогли забить друг другу. 

Премьер-лига. 12-й тур
АХМАТ — ДИНАМО — 0:0.
Грозный. 28 октября.
Стадион «Ахмат-Арена».
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Думбия (Балай, 82), Аблае.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко (Луценко, 69).
Предупреждения: Мохаммади (17), Евгеньев (40), Морозов (58), Гащенков (70).

16 (7) удары (в створ) 12 (5)
фолы 16
угловые 5
офсайды 3
56 % владения мячом 44

Обе команды не смогли создать опасных моментов в первом тайме. Во вторые 45 минут москвичи и грозненцы атаковали с помощью высоких забросов в штрафную, но счет так и не был открыт. Таким образом, «Динамо» набрало 14 очков и оторвалось от зоны стыковых матчей на три балла, а «Ахмат» не пропустил в третьей встрече РПЛ кряду. 

Фото: пресс-служба «Ахмата»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Zenit

Кубок России. 1/16 финала. «Зенит» разгромил «Волгарь», «Ахмат» победил «СКА-Хабаровск» в драматичном матче

Каррера

Поражения «Спартака» и «Зенита», Каррера и Лопетеги на грани увольнения, Роналду посещал свинг-клуб. Главные новости дня

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге», сборная Аргентины попалась на контрабанде. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 